南韓羽賽　盧善恩爆冷拍走山口茜　港隊首圈傳捷報

韓國羽毛球公開賽於周二（27日）起進行一連6日比拼，港隊周三（28日）繼續出戰賽事，唯一的女單港將盧善恩以直落兩局「爆大冷」淘汰日本「一姐」山口茜，伍家朗亦以局數2比1擊敗上站日本羽賽男單冠軍蘭亞，連同李卓耀和吳英倫分途勇挫對手，首圈全員晉級16強。

港隊奧運女單代表盧善恩，以世界排名第61位身份硬撼賽事頭號種子、世界排名第5的日本「一姐」山口茜，雙方生涯首度碰面，後者剛在日本站主場奪冠，氣勢正旺。港將未有因此怯場，首局互有領先的情況下佔據主動優勢，戰至17分平手後，盧善恩發力一口氣連得4分挫對手銳氣，以21：17先下一城。

次局山口茜未有氣餒嘗試反撲，一度以5分優勢領先13：8，戰至18：14時迎來轉捩點，盧善恩發起强攻愈打愈順，一鼓作氣連取7分，最終以21：18反勝，局數2：0淘汰強敵晉級，16強將對中華台北球手林湘緹。

男單方面，世界排名第23位的伍家朗，首圈同樣要面對剛在日本站奪冠的法國新星蘭亞（Alex Lanier），雙方僅有1次手紀錄，由後者取勝。伍家朗今站狀態回勇，首局大部分時間處領先地位，惟戰至18分持平後突被對手反超，其後「刁時」以22：20險勝先拔頭籌。第二局伍家朗未能穩住局勢，蘭亞從頭帶到尾贏21：14，局數扳平1：1。決勝局初段蘭亞延續氣勢領先10：3，伍家朗在落後壓力下打出精彩反擊，追至13分平手後奪回主動優勢，最終再鬥至「刁時」贏23：21，以局數2比1勝出晉級次圈。伍家朗下一戰將惡鬥「世一」石宇奇。

至於李卓耀和吳英倫，二人首圈均以直落兩局、分別擊敗韓國球手金東勛及印尼球手Chico Aura Dwi Wardoyo，雙雙晉級16強，將上演港隊「内訌」爭奪8強資格。