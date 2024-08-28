香港隊　擬11月主場鬥菲律賓毛里裘斯

足總周三（28日）於香港足球會為2024至25球季召開記者會，會上除公布9月斐濟三角賽的直播詳情，並提到即將落實在11月國際賽期，主場先後與菲律賽及毛里裘斯交手。

早前正式上任足總總幹事的張炎有透露，即將落實在11月坐鎮主場，先後與菲律賓及毛里裘斯友賽，以便為未來港隊再挑戰「亞洲盃」決賽周作準備：「菲律賓同毛里裘斯都覆咗，可以同香港踢友賽，只要處理完手續，就可以正式落實；我哋搵啲水平差唔多，甚至排名較高的球隊友賽，測試我哋嘅能力，希望將來可以成日喺『亞洲盃』決賽周出現。」

另外，足總主席霍啟山提到，香港12月主辦的「東亞盃」外圍賽，確認選用旺角大球場、香港大球場、小西灣運動場三個本地球場作賽。足總總幹事張炎有補充，將視乎啟德體育園的落成情況，再決定會否作為副場，詳情有待9月中正式落實：「我哋會做好兩手準備，考慮到唔同場地嘅可用性，希望可以用埋啟德體育園副場踢，但需要東亞足球協會9月中嚟視察場地之後再安排。」

最後，足總於會上提到，將於近期啟動香港首個亞洲足協專業教練牌照課程（AFC Pro License），以提升本地教練的專業水平，並吸引更多國際教練修讀參與，旨在為香港足球的未來發展打下堅實基礎。