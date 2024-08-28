英聯盃「英超對決」　紐卡素客勝可捧

英聯盃次圈即嚟「英超對決」，諾定咸森林主場對紐卡素。森林過去兩季都喺聯賽下游掙扎，難以兼顧盃賽，反觀紐卡素一直渴望捧盃攞威，即使盃仔都會搏盡。雙方近4次對賽，紐卡素獲3勝1負，客勝可捧。（無綫myTV Super周四凌晨3時直播）

森林因為違反英超「盈利及可持續發展條例」，上季季中被扣4分，好彩將士用命下，總算逃出生天護級成功。吸取呢次教訓後，佢哋今季必定以聯賽行先，盃賽成績只屬次要，今晚戰意成疑，隨時留力周末對狼隊嘅英超好過，睇番佢哋跨屆近3場英聯盃全敗兼入唔到波，就知志不在此。

紐卡素自從沙特阿拉伯主權基金3年前入主後，躋身「豪門」行列，自然希望打破錦標荒，但以「喜鵲」現時實力，想贏得英超非常困難，惟有瞄準本土盃賽，特別被傳統勁旅視為「雞肋」嘅英聯盃，屬紐卡素最有機會捧盃嘅賽事，必定認真對待。

事實上「喜鵲」近年踢英聯盃成績相當有保證，2023年打入決賽，僅不敵曼聯，上屆亦殺入8強，可惜互射12碼輸畀車路士，今晚面對實力及戰意皆遜一籌嘅森林，紐卡素有力反客為主，贏波晉級。

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