港超聯新季全面檢閱（下集）

港超新季8月30日開鑼，港超專版「我撐本地波」昨日介紹過當中5隊實力，今日繼續為大家分析列強，包括去季「前4」理文、大埔、東方及傑志。各隊為稱霸港超聯，新季均積極增兵，爭冠激烈程度前所未有。

【兼顧亞冠盃2‧理文迎挑戰】

成軍7年去季終首奪港超聯冠軍的理文，今季除力爭衞冕外，同時將代表香港出戰「亞冠盃2」分組賽，力圖於小組突圍。需分心亞洲賽的理文，能否延續上季「不敗封王」氣勢，值得球迷關注。

「黃黑軍團」今季保留神射手安尼亞、立花稜也及保利臣等主力，另外簽入伊拉克國腳夏馬特、前泰超最佳外援羅沙、金旻奎及梁興傑等7名新兵，配合胡晉銘等一班具經驗的本地球員，實力更上一層樓，準備好接受列強挑戰。

【伊高回巢‧大埔抗敵添火力】

大埔上季表現令人驚喜，成功力壓東方及傑志奪得聯賽亞軍，當中整季只失12球，為失球第2少球隊，一條防線包括中堅加比爾、馬高斯山度士，以及去季當選最佳11人的門將謝家榮，堪稱港超最強鐵壁。

進攻上除「4料足球先生」陳肇鈞及盧卡斯繼續留隊外，今季更簽入前法林明高青訓中場柏連尼，加上前香港足球先生伊高沙托尼回巢，後者與主教練李志堅故劍重逢，絕對是其他對手心腹大患。

【走啱方向‧東方發奮圖強】

東方上季憑「足總盃」冠軍身份獲「亞冠盃2」資格，聯賽亦以第3名衝線，巴科爾、馬高斯、高素巴耶夫及丹尼爾於「香港足球明星選舉」入選「最佳11人」，足證「以老帶新」走上正確方向。

由於要兼顧亞洲賽，東方新季簽入林衍廷及找來巴杜姆回巢，並向瑞典球會奧迪沃特借入另一舊將亞歷斯祖，令球隊三線戰力皆有明顯提升。球會管理層明言繼續以聯賽前4做目標，同時希望於本土盃賽及亞洲賽能有所斬獲。

【重新出發‧傑志決心改革】

傑志上季雖捧走「高級組銀牌」，惟其餘戰線成績未如理想，當中聯賽以第4名衝線，「足總盃」4強出局，失落亞洲賽資格。「藍鳥」今季重新出發，改由卡度素任主教練，一口氣放棄伊高沙托尼、基爾頓、米基爾、羅拔圖及查理史葛及保羅等主力，足見決心。

「藍鳥」今季陣容大幅年輕化，除收回顏卓彬及陳傲軒，新加盟的泰利、慈英、巴登卡及馬查度等全屬當打之年，只要盡快磨合，來季仍有力與一眾列強周旋。