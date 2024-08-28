女子亞冠外　傅昭文一「槌」定音　傑志旗開得勝

正在不丹出戰「亞冠盃」外圍賽的傑志女足，周三（28日）在羌黎密塘球場迎來D組首場分組賽，面對擁主場之利的皇家廷普學院。「藍鳥」憑傅昭文上半場的入球一箭定江山，以1球小勝對手，兼取得香港球隊在女子亞冠的首場勝仗，周六（31日）將與伊朗球隊巴姆卡頓，爭奪出線席位。

「藍鳥」今場派出梁蔚雅把守最後一關，新加盟的朱承彥與隊長鍾貝琪、何悅寧鎮守後防，傅昭文、何玫薇於中場掃蕩，入球重任落在黃嘉詩、張煒琪身上。雖要面對不丹的高原氣候，傑志女足開賽初段仍能反客為主，3分鐘黃嘉詩右路傳中，張煒琪順勢撞射但角度太正。之後主隊開始站穩陣腳，多次憑角球、遠射製造險象，但一一無功而還。41分鐘傑志把握少有埋門機會，傅昭文接應劉蕊澄角球近門頂入，領先1球返入更衣室。

易邊後主隊嘗試收復失地，壓前搶攻，傑志專心打反擊，61分鐘張煒琪快放後傳入禁區，對手解圍不遠，後上的黃嘉詩可惜未能射中目標。「藍鳥」之後陸續有球員抽筋，接連換入鄺穎茵、Mika Simons加強活力，然而比賽尾段卻出現小插曲，皇家廷普學院前鋒曾將皮球擺入網窩，但球證指她犯規在先，判入球無效。最終「藍鳥」維持勝局，以1比0贏波，分組賽首場順利旗開得勝，至於皇家廷普學院則錄得兩連敗，無緣晉級正賽。

前鋒張煒琪賽後表示：「贏波非常開心、興奮，全隊都很集中和享受這場比賽。我們在高原比賽不太適應，呼吸有點困難，但上半場做到教練的部署，不急於搶截，找機會反擊。」