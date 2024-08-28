香港東方滿貫登場！銀牌賽分途出擊爭首勝

本地銀牌男籃賽強者歸來！灣仔修頓場館周四（29日）上演勝方次圈兩場重頭戲，首場有衞冕之師的滿貫以原班底強勢亮相，迎戰士氣高漲的晉龍WTS。同日尾場另一爭標熱門的香港東方對陣崇德飛鷹，前者派出多名青年軍或刮起「青春風暴」。藍綠兩軍新一季銀牌賽將如何帶來衝擊，令人期待。

滿貫繼續有台灣教練徐仲毅領軍，除美籍外援蓋帝斯轉投永倫、張偉康及葉俊鋒分別加盟康仁福建和晉龍WTS，主力球員惠龍兒、蔡再懃和李琪等人繼續留守坐鎮，整體陣容沒有太大改動，可見球隊有意用原班底再衝銀牌冠軍。為保持聯賽「Big 4」球隊的競爭力，滿貫休季期間練兵不斷，除今月的勇者之戰盃外，近日更遠赴南韓進行集訓，與當地大學校隊切磋球技，務求以最好的競賽狀態亮相銀牌賽。

值得一提的是，滿貫加入了近年在學界為拔萃男書院屢奪佳績的陳偉邦，這名年輕球員能否與這支衞冕球隊產生化學反應，亦是比賽看點之一。身為今年新晉球隊，晉龍WTS上仗熱血勇挫晉裕，且看今場能否抵擋綠軍的進攻，再讓球迷留下深刻印象。

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尾場方面，香港東方今年繼續有巴拿莫域挂帥，上季在這個來自波斯尼亞的主教練首年執教下，即奪得暌違6年的甲一聯賽總冠軍。不過，隨著韋思庭和黃浩賢相繼轉投永倫及崇德飛鷹，加上今季銀牌賽在未有派出外援及奪冠功臣梁嘉顯等人，以及基拔回歐發展的情況下，一舉提拔了5名東方的青訓新力軍。

其中包括「英華雙子」吳委峻及鍾子豪，二人合力征戰學界賽打出名堂，勇而準的球風有望成為新得分點，加上年輕球員鍾志榮、鍾祖豪和黃雋羲，球隊蓄意以活力四射的新面貌陣容在今次賽事爭標，以檢視多年青訓成果。

事實上，吳委峻、鍾子豪和鍾志榮曾於今年4月跟隨主隊出戰觀摩亞冠盃外圍賽，他們比較同年齡層球員具備更豐富的大賽經驗，首戰銀牌賽或會帶來驚喜。同樣有出戰上述賽事的舊將徐遠成及朱梓鎔，二人亦在銀牌賽10人註冊名單内，而前者經歷上季受傷缺陣後，至今終於復出，搭配一眾年輕球員，相信將為崇德飛鷹帶來猛烈的衝擊。至於加盟崇德飛鷹的黃浩賢將迎來首戰倒戈鬥前東家，而飛鷹上仗以6分差距險勝康仁福建，奧斯汀和呂銘彥會否承擔更多落場時間及得分，勢成跨越高山擊敗勁敵的關鍵。

2024年香港籃球銀牌賽（男子高級組）

勝方次圈賽程-周四（29日）

場地：修頓場館

19:00 頭場 滿貫 Vs 晉龍WTS

20:40 尾場 崇德飛鷹 Vs 香港東方

票價：60元（正價）、長者及學生優惠票：40元