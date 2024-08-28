張德培艾保32年經典被超越　伊雲斯贏美網最長戰役

伊雲斯贏得歷時5小時35分鐘長途賽，寫下美網歷來最長時間比賽的紀錄。

英國網球手伊雲斯昨於美網男單賽事中，與俄羅斯的卡查諾夫激鬥5盤，最終伊雲斯成功克服決勝盤0比4落後的劣勢，以6:7(6:8)、7:6(7:2)、7:6(7:4)、4:6及6:4反勝，這場馬拉松戰役歷時5小時35分鐘，寫下美網歷來最長時間比賽的紀錄。

比賽由天光打到天黑，頭三盤勢均力敵拉鋸到tie-break，至第4盤時太陽逐漸下山。伊雲斯於第5盤被連破發球局，陷入0比4危機中，但他及時回勇戲劇性地連追6分，終反勝卡查諾夫，有驚無險地打入次圈。

「我只想睡一覺。」34歲的伊雲斯賽後笑言：「我從來未試過逗留在球場那麼長時間，比賽期間我甚至忘記了是甚麼盤數呢！以後不想這麼長的比賽再發生在我身上。」由於身心經歷長時間消耗，兩位球手都有不同程度的不適，伊雲斯的後背及雙膝都感到痛楚，他說自己是用意志完成比賽，並為此感到驕傲。他將面對阿根廷的拿禾尼爭入32強。

美網對上最長一場比賽的紀錄，於1992年由張德培對艾保的4強戰寫下，該仗打了5小時26分鐘。而伊雲斯與卡查諾夫的長途賽則再多9分鐘。