車路士絕招逼3星轉會　馬利斯卡：1分鐘都冇得踢！

出現人滿之患嘅車路士，喺夏天轉會市場關閉前加速「清貨」，史達寧、芝維爾同杜利奧查洛巴3大英格蘭球星已被踢出一隊訓練，為逼佢哋盡快轉會，領隊馬利斯卡周四(29日)公開宣布，如果3星最後未有離隊，今季將會連「1分組都冇得踢」，實行趕盡殺絕！

車路士今夏繼續瘋狂買人，踢走球員亦絕不手軟，繼干拿加歷查被逼走後，馬利斯卡喺歐協聯對塞維特嘅賽前記招再放狠話：「我想對球員誠實，包括史達寧，冇份參與(一隊操練)嘅球員都唔喺我計劃內，如果佢哋最後留低，今季1分鐘都唔會有得踢，我唔知未來會發生咩事，就睇下轉會市場結束後邊個留低。」

除即將轉會嘅盧卡古(加盟拿玻里)、阿列沙巴拿加(加盟般尼茅夫)之外，史達寧、芝維爾同杜利奧查洛巴就係被踢出一隊「等接收」嘅球員，其中翼鋒史達寧同左閘芝維爾盛傳係曼聯收購目標之一，馬利斯卡亦暗示：「史達寧唔需要我嘅建議，佢清楚知道自己依家要做啲乜。」

據《天空體育》報道，車路士提出用史達寧或芝維爾作籌碼，收購曼聯翼鋒查頓辛祖，就算交換唔成功，曼聯若果賣走查頓辛祖，亦有可能會嘗試簽史達寧作替補，問題係史達寧嘅32.5萬鎊周薪會超出曼聯預算，要達成轉會史達寧必須同意減薪。