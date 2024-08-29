英聯盃抽籤明益豪門　曼市雙雄「依絲執」

英聯盃第3圈周四(29日)進行抽籤，曼城、曼聯、阿仙奴等7支有份踢洲賽嘅球隊加入戰團，不過今季新措施就明益豪門，參加歐聯同歐霸盃嘅6隊事先被抽出，確保佢哋唔會「互撼」，最終多數名牌都抽靚籤，曼聯主場對英甲班士利、曼城亦會喺主場對英冠屈福特。

第3圈賽事喺9月16號同23號嘅周中舉行，由於同期亦有歐聯同歐霸賽事，所以今屆特別畀6支參賽球隊「特權」，曼聯、曼城、阿仙奴、熱刺同阿士東維拉都「如願」抽中對低組別球隊(見表)，唯一抽下籤係衞冕嘅利物浦，佢哋將喺主場迎戰英超勁旅韋斯咸。

今屆已經有3支英超球隊出局，葉士域治周四(29日)喺第2圈作客2比2打和AFC溫布頓，最終互射12碼出局；另外2場「英超對決」，韋斯咸主場1比0擊敗般尼茅夫，紐卡素作客同諾定咸森林踢成1比1，再憑互射12碼贏波晉級。

英聯盃第3圈焦點賽事

利物浦(超) VS 韋斯咸(超)

曼城(超) VS 屈福特(冠)

阿仙奴(超) VS 保頓(甲)

曼聯(超) VS 班士利(甲)

韋甘比(甲) VS 阿士東維拉(超)

高雲地利(冠) VS 熱刺(超)

愛華頓(超) VS 修咸頓(超)

車路士(超) VS 巴路(乙)

白禮頓(超) VS 狼隊(超)