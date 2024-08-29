任殘奧開幕禮持旗手　陳浩源：喊咗幾晚

2024年巴黎殘奧會周四（29日）在香榭麗舍大道及協和廣場舉行開幕禮，今屆擔任持旗手，帶領港隊進場的輪椅羽毛球名將陳浩源，在社交平台表示得悉自己出任持旗手「喊咗幾晚」，更直言運動帶給他的得着「用錢都買唔到」

本屆巴黎奧運開幕禮在塞納河舉行，成為一時佳話，到殘奧開幕禮繼續有驚喜，所以代表需由香榭麗舍大道，巡遊至協和廣場參加儀式。任國芬、鍾婉萍、吳卓恩等多名港將在團長梁禮賢，兩名持旗手陳浩源及王婷莛帶領下，以第65支代表隊進場，正式踏上本屆征途。

將會出戰運動員生涯最後1屆殘奧的陳浩源，其後在社交平台發表感言，稱當得知自己被選為開幕禮持旗手後「有幾個晚上都喊咗出嚟」：「可能係為自己驕傲，亦可能係感懷身世，我出生喺屋邨，家境並唔富裕，到大個咗遇上交通意外，成為殘疾人士，之後我份人好冇自信，但遇上運動，令人生180度改變。」

他感嘆道：「好多人會用錢，或者經濟角度衡量運動，但係運動帶畀我嘅嘢，偏偏係錢買唔到；令我由一個出身底層嘅屋邨仔，殘疾人士，到成為殘奧獎牌運動員，今屆更加成為持旗手，使自己有不一樣嘅人生。」陳浩源又呼籲大眾留意一眾健兒背後的故事，為殘奧運動員打氣。