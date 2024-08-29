丹恩奴域：艾科魯特作客攞分一定「德」

我認為，兩支踢法相似以及於今季很大機會於榜下游掙扎的艾利雅德及艾科魯特，今仗將會合演一場激戰。

艾利雅德揭幕戰憑著補時階段末段的入球，作客以3:3跟艾維達打成平手，成功取得1分而回。上季他們跟艾科多並列聯賽榜入球最少的球隊，故此，今季他們首戰便攻入3球，絕對是一個正面的開始。

新簽入的伊巴謙巴耶殊於該仗有入球進帳，我認為他在進攻中場位置的傳送及入球能力相當關鍵。

至於在兩位休季期間加盟的穆罕默德干拿迪及班拿特文沙，上場對艾維達時後備入替亦雙雙取得士哥，我相信他們二人將會是球隊最大的入球威脅。

上季成功升班的艾科魯特今季出師不利，首場聯賽不幸地於補時階段失球，主場以0:1不敵伊蒂哈德。

上季他們於每場聯賽平均失少於1球，而在對伊蒂哈德時也盡顯球隊良好的組織。我認為，他們今季能否護級，將要視乎這條強勁防線的表現了。

伊蒂哈德於該仗中理所當然地控制了戰局及製造出較多入波機會，但我相信，今仗艾科魯特可以發動更多攻勢。

分別由貝迪斯及比錫達斯外借新加盟球隊的阿歷斯哥拉度及積遜穆歷卡，增強了他們的實力及質素，我亦預計他們二人將可協助艾科魯特，作客擊敗艾利雅德而全取3分。