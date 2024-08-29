歐聯今晚抽籤　AI取代人手慳時間

全新版本嘅歐聯周五(30日)凌晨0時進行抽籤，同以往32隊分6組比賽唔同，今屆參賽36隊會用「瑞士制」模式進行，每隊將進行8場比賽。由於用聯賽取代分組賽，抽籤出現變數更多，如果按以往「人手抽波仔」方式抽籤，最少要用4個鐘頭、1000個波同36個玻璃碗，所以今晚抽籤會改用AI程式，由電腦直接決定每隊嘅對手。

新嘅聯賽模式下，36隊會喺同一個積分榜競逐，參賽球隊將被分成4個檔次(見表)，每隊要同每個檔次內嘅2隊對壘(1主場+1作客)，意味各隊都要進行8場比賽。8輪賽事結束後，聯賽排第1至8名球隊直接晉級16強，第9至24名球隊就可踢附加賽(第9-16名位種子隊)，爭奪另外8個16強席位，至於排25名或以下球隊直接出局。

歐聯抽籤分檔

第1檔：皇家馬德里、巴塞隆拿、曼城、利物浦、拜仁慕尼黑、多蒙特、RB萊比錫、國際米蘭、巴黎聖日耳門

第2檔：利華古遜、阿仙奴、馬德里體育會、阿特蘭大、祖雲達斯、AC米蘭、賓菲加、布魯日、薩克達

第3檔：飛燕諾、燕豪芬、士砵亭、些路迪、年青人、薩爾斯堡、薩格勒布戴拿模、里爾、貝爾格萊德紅星

第4檔：摩納哥、比斯特、布拉格斯巴達、阿士東維拉、格拉茨、博洛尼亞、基羅納、史特加、施洛雲