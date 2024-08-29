南韓羽賽　李卓耀贏「港隊内訌」晉8強鬥石宇奇

南韓羽毛球公開賽於周四（29日）上演第三日賽事，兩名男單港將次圈碰面，最終李卓耀以局數2比1擊敗隊友吳英倫晉級8強，將硬撼於同日淘汰伍家朗的中國「世一」石宇奇。此外，女單盧善恩以0：2憾負中華台北球手林湘緹，16強止步。

李卓耀和吳英倫未有公開賽交手紀錄，兩人首圈均以直落兩局勇挫對手晉級。甫開賽，李卓耀先下手為強，戰至8：8後連取5分拉開差距，穩操勝券贏下首局。次局吳英倫亦不示弱，初段一度打出10比0攻勢領先12：3，令對方措手不及，惟李卓耀後來追上，緊咬比分至20分平手，「刁時」由吳英倫搶得局點並以22：20險勝，扳平局數1：1。決勝局李卓耀在領先6：5下連攻7分奠定勝局，最終再贏21：11，局數2：1淘汰隊友晉級。

首圈擊敗日本站男單冠軍選手的伍家朗，次圈再遇勁敵，硬撼中國「世一」球手石宇奇。連日兩場惡鬥下，最終以16：21、12：21不敵對手淘汰出局。石宇奇8強將面對另一港將李卓耀，兩人曾10次對壘，這名年輕港將贏下其中的4場。

女單方面，上場擊敗日本「一姐」山口茜的盧善恩未能延續強勢，今仗與世界排名第71位的中華台北球手林湘緹的激戰下，以17：21、14：21惜敗，無緣晉級8強。