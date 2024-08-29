中華台北設殘奧膳房　選手有得食牛肉麵滷肉飯

巴黎殘奧會周三（28日）舉行盛大開幕式，早前被外界揶揄「無啖好食」的奧運村伙食問題再成討論熱話，中華台北代表團就特別派員前往巴黎市中心應對，租借公寓設置台灣菜膳食中心，直送三餐到比賽場館，以滿足13位代表隊選手的飲食需求，餐品豐富程度意外成為焦點。

今屆中華台北殘奧代表團首度比照奧運規格設獨立膳房，由廚師和營養師共同打造餐點，菜單種類應有盡有，包括提供牛肉麵、滷肉飯、茶葉蛋、小籠湯包、蒜頭炒青菜等中華本土美食，務求令台灣家鄉味帶到巴黎予一眾健兒。

據了解，隨團營養師還會依照每位選手的狀況調整餐點營養，並使用冷凍料理包的肉品，同時確保避免使用丁香、蓮子等可能含有禁藥成份的香料食材，讓選手面對藥檢沒有後顧之憂。若運動員因賽程緊湊或場館遙遠，不便前來用餐，飯菜會安排直送比賽場館，給選手最即時的照顧，如此暖心安排舉動獲得網民大讚，對此一致好評：「讓選手吃好吃飽」「有充份的後勤支援才能盡全力比賽」「就該這樣疼惜為國爭光的選手」「非常感動，給政府一個大大的讚」。

教育部次長張廖萬堅表示，殘奧膳房有國家運動訓練中心、運動科學中心、體育署等部門上下全力配合支援，希望讓選手能夠更專注地面對比賽，令士氣高昂：「我們可以說是用最體貼的心情，讓選手在外比賽覺得很被重視照顧，有那種家的感覺跟溫暖。選手也被膳食公寓的家鄉味感動。」