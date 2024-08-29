由巴黎威到紐約　美網祖高域鄭欽文齊闖關

新科巴黎奧運網球金牌得主、中國球手鄭欽文來到紐約美網延續佳績，這位賽事7號種子於次圈面對俄羅斯的安祖娃，在先失一盤劣勢下，憑全場開出20個A士球狂轟對手反勝2比1（6比7(3比7)、6比1及6比2），連續3年闖入美網32強。另外，已嘗奧運男單金牌宿願的祖高域亦延續威勢，美網順利闖關。

近年表現飛躍的21歲新星鄭欽文，美網最佳成績是去年打入8強，其後她膺得WTA最佳進步獎，至今年初的澳網更殺入女單決賽，僅負於莎芭蘭嘉而飲恨。其實自巴黎奧運一舉奪金後，鄭欽文的信心明顯增強，這兩圈雖然都是逆境波，但最終都能反勝對手，她不諱言：「10歲的時候，父親已給我一個明確的目標，就是捧得大滿貫，我對自己今場的表現不太滿意，不過有信心會愈打愈好。」她下仗將遇上德國球手妮美莉雅，爭逐16強席位。

另邊廂，美網男單次圈上演塞爾維亞內訌戰，2號種子祖高域受惠對手Laslo Djere受傷退賽，以6：4、6：4、6：2收穫美網第90勝，成為網球史上首個在4大滿貫累積90勝的球手。

37歲的祖高域賽後表示，「這不是我們想看見的，但他此前已因傷離開賽場一段時間，很難復出就要打這種強度的比賽。他的表現很好，其實第2盤他有機會拿下的，前兩盤我們打了兩個小時有多，這天我的發球很差，所以沒有發球得分機會就要更加努力，跑動更多。」下場祖高域將面對28號種子澳洲球手Alexei Popyri，後者以6：2、6：4、6：0擊敗西班牙的馬天尼斯。

美國紐約近日氣溫達35度，不少選手表示難以適應酷熱天氣下比賽，世界排名第4的沙華列夫以6：3、7：6（7：5）、6：1擊敗法國球手Alexandre Muller，賽後他說：「比賽期間我全身濕透，球場地上水浸一樣。」阿根廷球手Tomas Martin Etcheverry與同胞對手Francisco Cerundolo鬥到第5盤4：1時更嘔吐大作，最終他以盤數3：2險勝，賽後直言：「太辛苦了，這不僅對我，對觀眾都很危險。」