港超聯　開鑼戰！東方激鬥標準流浪

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2024至25年度「中銀人壽香港超級聯賽」周五（30日）晚展開，揭幕戰由東方坐鎮旺角大球場迎戰標準流浪。東方今季陣容未有大變，默契愈見上乘下，自然希望旗開得勝，為新一季打響頭炮；而加入多名年輕球員的流浪，務求以活力炮製驚喜。（on.cc東網周五晚上8時免費直播；港台電視31周五晚上10時30分播映）

東方近季面對流浪往績佔優，但隊長梁振邦認為對手引入多名新血後，整體實力難以預測，絕不能掉以輕心：「流浪加咗咁多新兵之後，同上季比完全係兩隊波嚟，反而我哋陣容同踢法都冇大變動，佢哋可以參考往績做針對性部署，所以今場預咗唔易應付。」

至於葉鴻輝坦言，球隊需時提升狀態，呼籲隊友遵從主教練盧比度（Chino）部署，奮力爭勝：「每季嘅第1場波都係硬仗，因為大家仲需要時間谷番起狀態，所以一定要謹慎啲，跟足Chino指示去踢，希望第1場就交到貨畀球迷睇。」

標準流浪今季人腳變動頗大，銳意年輕化，新任主教練巴貝利對球員充滿期待，有信心能夠搶分而回：「呢排全隊嘅狀態都好好，我哋目標係盡可能保持控球，創造更多進攻機會，只要大家能夠掌控場上節奏，踢出戰術，一定有得踢。」

今季升任隊長的劉智樂，喜見多名年輕球員加盟，冀拿下首勝，為新球季拉開完美序幕：「雖然今季多咗好多後生仔，不過大家喺季前練習賽，已經磨合得七七八八，活力同新鮮感都比以前高，希望第1場就贏波！」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：9.巴杜姆 7.巴科爾 23.馬希偉

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.李呈 13.菅沼駿哉 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：11.巴拉克 5.林遼太 36.岡本玲仁

前鋒：77.雷仙奴 97.曉高 7.劉智樂