惠龍兒22分勇冠全場　滿貫銀牌衞冕第一擊挫晉龍

香港籃球銀牌賽男子高級組周四（29日）假灣仔修頓場館舉行，衞冕的滿貫面對晉龍WTS，首節落後下以98：65大勝。

上屆銀牌賽冠軍滿貫今季有內線強援蓋帝斯離隊，今場派出雙星蔡再懃、惠龍兒搭配林俊光、蕭瑋耀和鄧志恒擔任正選出擊。晉龍WTS首節積極搶攻，區浩軒單節攻入9分，加上射手劉子禮連續轟入兩球三分球後，以23：20領先第一節。

第2節「綠軍」強勢反擊，方誠義偷球上籃，楊子豐後撤步得分，晉龍雖有羅卓熙闖禁區「止血」，但滿貫未有手軟，蔡再懃貢獻「and 1」，惠龍兒亦中距離得手後再來一記大力入樽，兩人帶領球隊打出一段 13：0攻勢，拉開至40：26。晉龍之後在外線追分，林卓賢、安家仲轟3記三分球，收窄分差至36：44。

換邊後，晉龍WTS延續三分球攻勢，安家仲和區浩軒先後外線得分，林卓賢更避過惠龍兒投進「三分彈」，追至僅落後2分。蔡再懃單節8分還以顏色，助滿貫以64：58繼續領先。

滿貫勝在兵源充足，第4節繼續不斷向對手施壓，令晉龍WTS體力急降，失誤增多。滿貫的蕭瑋耀命中三分球，單節取10分，林俊光亦接連跳投得手，加上楊子豐、張彬賢、蔡再懃等人上籃得分，最終滿貫以98：65迎來勝利。

滿貫今場5人得分上雙，惠龍兒取全場最高22分，另加6籃板5助攻，蔡再懃收穫20分7助攻，另有張彬賢、蕭瑋耀和林俊光各得13、12和10分。晉龍WTS方面，區浩軒同樣突出，獨得22分5籃板，安家仲轟5記三分球得16分。

Duncan透露會有新球員加入

滿貫今場面對不少挑戰，第1節一度落後，第3節亦被對手追至僅落後2分，惠龍兒（Duncan）賽後承認球隊表有待改善：「今場我們表現不太好，球隊入局較慢，防守射手亦做得不夠好，不過後段我們的板凳球員給予對手不少壓力，大家都打得不錯，希望我們下場做得更好。」

升班球隊晉龍WTS銀牌賽帶來不少驚喜，這位港隊中鋒亦予以肯定：「賽前我們和晉龍打過友賽，今場見到他們的射手狀態好好，球員的位置感亦更加清晰，配合得不錯，相信他們有力在甲組競爭。」上季惠龍兒和蓋帝斯組成「雙塔」，內線實力屬甲一最強，今季這位美籍中鋒轉投永倫，和泰那、余理洋組成「3巨頭」。

綠軍9.12將硬撼永倫

下場滿貫將會大戰永倫（9月12日），預計惠龍兒將與蓋帝斯正面交鋒，Duncan表示，「今季我會回到5號位，球隊今年主要會利用外線進攻，之後應該會再有新球員加入，但目前我們最需要改善的是做好防守、進攻的判斷。」