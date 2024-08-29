英格蘭點兵　卡斯利首份名單出爐

英格蘭看守領隊卡斯利首分名單周四晚（29日）出爐，有4位新面孔，包括上輪聯賽為車路士連中三元嘅馬度基，曼城攻擊手基亞利殊亦再度入選，將應付愛爾蘭及芬蘭兩場歐國聯賽事。

4位初次入選球員分別係馬度基、安祖高美斯、基比斯韋特同埋利夫拿文度，呢4個都係卡斯利執教U21時嘅成員，自係佢嘅嫡系，獲提拔上大國腳將獲重用。

幾住上任主帥修夫基在任時落選嘅主力如基亞利殊、尼克普比均獲重召；至於一直拒絕徵召嘅賓韋特，就算修夫基團隊落台，令次仍然未有重新入選，至於老將捷比亞已宣布退出國際賽，祖迪比寧咸則因傷落選。

英格蘭新一輪名單如下：

門將

比克福特(愛華頓)、甸恩軒達臣(水晶宮)、尼克普比(紐卡素)

後衞

阿歷山大阿諾特(利物浦)、利夫拿文度(紐卡素)、歷高利維斯(曼城)、史東斯(曼城)、高維爾(車路士)、哈利馬古尼(曼聯)、馬克古希(水晶宮)、安斯干沙(阿士東維拉)

中場

干拿加歷查(車路士)、明奈(曼聯)、基比斯韋特(諾定咸森林)、安祖高美斯(里爾)、迪格蘭賴斯(阿仙奴)、高爾彭馬(車路士)、菲爾科頓(曼城)

前鋒

馬度基(車路士)、基亞利殊(曼城)、查洛保雲(韋斯咸)、伊比爾治伊斯(水晶宮)、安東尼哥頓(紐卡素)、哈利卡尼(拜仁慕尼黑)、布卡約沙卡(阿仙奴)、奧尼屈堅斯(阿士東維拉)