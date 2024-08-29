震撼彈！崇德飛鷹勇挫香港東方　黃浩賢倒戈轟23分

本地籃球銀牌賽男子高級組周四（29日）勝方次圈尾場賽事，崇德飛鷹憑更豐富的比賽經驗，以87：85擊敗「以老帶新」的香港東方。

香港東方派出徐遠成、迪維拉、朱梓鎔，以及「英華雙子」吳委峻及鍾子豪擔正。而欠缺早前出外比賽受傷、上季主力張國銓的崇德飛鷹則有奧斯汀、黃浩賢、周富謙等主力出戰。甫開賽，飛鷹眾將快上快落連取5分施壓。其後吳委峻首個三分起手即中，加上後備上陣的年輕球員梁浚朗和鍾祖豪亦打出驚喜，助香港東方首節領先30：18。

第二節崇德飛鷹奮起直追，憑球員更豐富的比賽經驗穩回節奏，黃浩賢和周富謙相繼殺入顏色地帶得分，更搏得多個罰球機會，一度追成37分平手，上半場讀秒階段憑陳仲儒射入壓哨三分反超42：41。周富謙半場攻入11分；梁浚朗則為香港東方貢獻10分。

轉邊後，崇德飛鷹延續強勢，奧斯汀和林凱光內外開弓，拋開全場最高分差67：55。香港東方朱梓鎔和迪維拉挺身而出帶隊搶分追至62：67，惟鞏固禁區的徐遠成已經犯滿離場，吳委峻亦未能把握關鍵的兩記罰球，以62：69進入最後一節。

決勝節，崇德飛鷹主力馬港燊吞下第5犯規離場，香港東方趁勢反擊，幾名青年軍挺身而出，先有吳委峻三分投射搏得犯規，再有鍾祖豪「2+1」連得7分，點燃隊伍氣勢。不過，崇德飛鷹未有手軟，冷靜拆解全場盯防快攻得分再度拉開分差。最後30秒，今年學界MVP的吳委峻上演「大心臟」，連續命中兩記三分追至2分差距，比賽再度出現懸念。香港東方再由吳委峻策動最後一擊，惟三分起手彈框而出未能上演絕殺。最終崇德飛鷹以87：85險勝晉級，將於9月12日再度登場，與南華對決爭取勝方出線權。香港東方則落入敗方組，將於9月3日對上漢友。

崇德飛鷹5人得分上雙，黃浩賢貢獻全場最高的23分，奧斯汀和林凱光分取15分及12分。香港東方同有5人得分上雙，吳委峻和鍾祖豪均有16分進帳，朱梓鎔和徐遠成亦分別交出12分及11分。