吳委峻首披香港東方戰衣　熱血奮戰接近實現T-Mac式絕殺

今年剛奪得學界賽事最有價值球員（MVP）的吳委峻，周四（29日）首度為香港東方披甲征戰銀牌賽高級組賽事，他憑出色的表現，在讀秒階段連續的關鍵得分讓觀眾為之驚嘆，惟最後一擊未能創造奇迹完成絕殺。相信這名小將已經令現場球迷留下深刻印象，一向不服輸的他亦給自己定下目標：「再接再厲！」

就讀英華書院中六的吳委峻（Rex），從香港東方青訓起步，去年助球隊奪得銀牌賽初級組冠軍，如今被提拔至一隊挑戰最高殿堂。Rex今仗獲正選上陣機會，身為射手的他在首節初段就射入三分開齋。

在球隊第四節追分的緊張關頭，吳委峻先搏得對手三分犯規，再於最後30秒連轟2記三分波，將落後差距縮小至2分。決定勝負的最後一擊，Rex接過隊友的傳球果斷起手，籃球在全場目光聚焦下彈框而出，最終未能創造奇迹，距離實現港版的「T-Mac式絕殺」僅差一步之遙。與此同時，他亦展現了強大的心理素質，開始在本地籃壇打響名號。

對於首登本地甲一賽事，吳委峻表示興奮，對自己表現亦算滿意，與學界賽事相比，他認為比賽強度有大不同：「第一次正式同甲一水平的對手切磋，他們無論是身體條件的對抗性，抑或是比賽經驗，都是『Next Level』。」

回顧今場比賽，Rex坦言：「大家都有犯規麻煩在身，導致防守不敢落全力。而我雖然最後有幾次入波，但希望之後的比賽不會限於一小段時間有表現，而是能夠更好地把握每次起手，好好控制犯規次數亦是重要課題之一。」他更謙虛道：「最後的絕殺機會未能把握，只能夠認自己練得未夠多。」

談及最後關頭的精彩演出，Rex直言：「這只是發揮出平時訓練的成果，就算到最後一刻輸幾多分都好，比賽未完我都不會認輸，追到幾多得幾多。」Rex將秉持不服輸的精神，繼續為球迷呈上屬於他的籃球故事。