全新歐聯抽籤有睇頭　利物浦魔鬼賽程最惡哽

全面改革嘅歐聯2.0周五(30日)凌晨完成抽籤，用新嘅「瑞士制」取代以往分組賽後，聯賽階段即爆出多場重量級戲碼，好似皇家馬德里對利物浦、拜仁慕尼黑對巴塞隆拿、巴黎聖日耳門(PSG)對曼城等等，名牌當中以利物浦賽程最惡哽，「紅軍」8個對手有7個嚟自5大聯賽，仲要硬撼皇馬、利華古遜等勁旅，絕對係魔鬼賽程。

喺新嘅「瑞士制聯賽」模式，每隊都要踢8場賽事，喺4個檔次入面各抽兩隊(主客各1場)作為對手。被列入第1檔次嘅利物浦就最黑仔，對手幾乎係每個檔次入面最強嘅兩隊，包括硬撼衞冕嘅皇馬、德國「不敗冠軍」利華古遜，仲要對AC米蘭、RB萊比錫、里爾、燕豪芬，就連第4檔都抽中西甲(基羅納)同意甲(博洛尼亞)球隊。

利物浦領隊施洛喺抽籤後表示：「賽程充滿挑戰性，亦令人好興奮，最重要係利物浦有份參與，令大家可以期待同努力，大家好正常會將焦點放喺對皇馬嘅大戰，但同一時間其他對手都好有質素，燕豪芬我好熟悉、利華古遜係德甲冠軍，我可以逐隊講，不過依家要做嘅係先集中踢好下一場比賽。」

其他英超球隊籤運相當較好，曼城雖然會對國際米蘭、祖雲達斯同PSG等勁旅，但亦抽中對施洛雲、布拉格斯巴達等二線球隊。雖然抽籤完成，不過歐洲足協仍未安排比賽日期同次序，預計要到周六(31日)先會公布，第1輪賽事會喺9月17日至19日舉行。

焦點球隊抽籤結果：

【利物浦】皇家馬德里(主)、RB萊比錫(客)、利華古遜(主)、AC米蘭(客)、里爾(主)、燕豪芬(客)、博洛尼亞(主)、基羅納(客)

【曼城】國際米蘭(主)、巴黎聖日耳門(客)、布魯日(主)、祖雲達斯(客)、飛燕諾(主)、士砵亭(客)、布拉格斯巴達(主)、施洛雲(客)

【阿仙奴】巴黎聖日耳門(主)、國際米蘭(客)、薩克達(主)、阿特蘭大(客)、薩格勒布戴拿模(主)、士砵亭(客)、摩納哥(主)、基羅納(客)

【阿士東維拉】拜仁慕尼黑(主)、RB萊比錫(客)、祖雲達斯(主)、布魯日(客)、些路迪(主)、年青人(客)、博洛尼亞(主)、摩納哥(客)

【皇家馬德里】多蒙特(主)、利物浦(客)、AC米蘭(主)、阿特蘭大(客)、薩爾斯堡(主)、里爾(客)、史特加(主)、比斯特(客)

【巴塞隆拿】拜仁慕尼黑(主)、多蒙特(客)、阿特蘭大(主)、賓菲加(客)、年青人(主)、貝爾格萊德紅星(客)、比斯特(主)、摩納哥(客)

【拜仁慕尼黑】巴黎聖日耳門(主)、巴塞隆拿(客)、賓菲加(主)、薩克達(客)、薩格勒布戴拿模(主)、飛燕諾(客)、施洛雲(客)、阿士東維拉(客)

【巴黎聖日耳門】曼城(主)、拜仁慕尼黑(客)、馬德里體育會(主)、阿仙奴(客)、燕豪芬(主)、薩爾斯堡(客)、基羅納(主)、史特加(客)

【國際米蘭】RB萊比錫(主)、曼城(客)、阿仙奴(主)、利華古遜(客)、貝爾格萊德紅星(主)、年青人(客)、摩納哥(主)、布拉格斯巴達(客)