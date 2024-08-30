美網　艾卡華斯次圈出局　創個人最差紀錄

美國網球公開賽男單次圈出現爆冷賽果，世界排名第3、巴黎奧運銀牌得主艾卡華斯以1：6、5：7、4：6不敵世界第74的荷蘭球手Botic van de Zandschulp，無緣晉級32強，創下個人在美網最早出局紀錄。

21歲西班牙「小天王」艾卡華斯前3次出戰美網都至少打進8強，2022年更奪得冠軍寶座，今屆以3號種子作賽，被視為爭標熱門之一。艾卡華斯男單次圈迎來世界第74的荷蘭球手Botic van de Zandschulp，首盤就遭對手兩度「破發」，以1：6告負，第2、3盤亦未能找回手感，出現不少失誤，最終連輸兩盤5：7、4：6，64強止步。

賽後艾卡華斯表現失望，他直言「輸自己」：「這是一場和自己鬥爭的比賽，網球比賽對手也是和你一樣想贏，你需要盡力保持冷靜，做好每一次判斷。今場就是出現很多情緒，但我未能控制。對手打得很好，失誤很少，我不知如何應對。」連計巴黎奧運金牌戰，艾卡華斯近4場比賽輸3場，他表示，「奧運之後我休息了一段時間，我以為這樣已經足夠，今次的能量好像未如以往，但是我不想以此為藉口。」