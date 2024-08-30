女子亞冠外　傑志贏波即晉級　張寶春：揾機會進攻

正在不丹出戰「亞冠盃」外圍賽的傑志女足，周六（31日）將出戰D組最後一場分組賽，與伊朗球隊巴姆卡頓爭奪出線席位。「藍鳥」今場要贏波才可晉級正賽，主教練張寶春強調會找機會進攻，同時他又認為在四日兩戰下，球員的體能恢復情況尤其重要。

傑志女足上場憑傅昭文頭槌，1球險勝皇家廷普學院，順利旗開得勝，主教練張寶春受訪時，大讚球員表現：「作客同埋喺高原下作賽相當吃力，但球員好有紀律性，全部都好盡力，我相當滿意。」對於球隊上場多人因抽筋被換出，「寶春Sir」則解釋屬正常現象，惟希望眾將可以盡快恢復：「始終嚟到不丹後，未試過咁大運動量，對手其實第一場都有咁嘅情況。但係球員情況唔係太差，最緊要做好恢復練習，暫時未決定會唔會有輪換。」

提到對手巴姆卡頓，「寶春Sir」認為踢法與皇家廷普學院截然不同：「伊朗依支球隊踢法比較直接，球員都比較高大、硬淨，好多時都係用長傳，大腳踢上前場，再靠速度爭取埋門。」雖然兩隊賽前同樣得3分、得失球亦相同，但巴姆卡頓暫憑較多得球排榜首，「藍鳥」今場許勝不許和，「寶春Sir」強調會盡力而為：「部署都會穩守先，但我哋唔會太過消極，一定嘗試揾機會進攻。」