踩過界！張雨霏訪體院打劍　王楚欽踩單車

沙田香港體育學院今日（30日）相當熱鬧，皆因中國奧運代表團一眾健兒到訪，深入香港體育搖籃參觀及交流，其中內地選手更試玩不同運動項目，巴黎奧運6面獎牌得主「蝶后」張雨霏就學劍擊，而乒乓雙金得主王楚欽則踩單車，與本地精英打成一片。

32位國家隊運動員同教練員今日親臨體院，與超過140名香港體壇精英運動員切磋交流。國家體育總局局長高志丹率領內地選手，而體院主席鄧竟成與一眾成員熱烈歡迎代表團到訪。今日活動代表團成員星光熠熠，當中有27位屬金牌運動員。交流會活動十分多樣，除了參觀體院設施外，更有一系列互動環節，香港奧運代表包括謝影雪、楊雅婷、劉允祐、何瑋桁、趙顯臻、杜凱琹、吳詠琳、黃鎮廷等，以及一眾運動員都參與其中，與內地健兒進行非主項的比試或擔任教練，壓軸的賽艇比試更將交流會氣氛帶到高潮，結果皆大歡喜，互有勝負。

中國代表團於巴黎奧運取得40金、27銀、24銅佳績，獎牌健兒昨天抵港並兵分多路進行各式活動，除到訪體院外，亦有到中學與學生分享，以及遊船河飽覽維港景色，張雨霏昨天表示以往也有多次來港，最喜歡香港的叉燒包，希望有機會能再品嚐。

訪港3天期間，內地選手將與市民見面，今晚8時親臨灣子新伊館進行「奧運健兒大匯演」，而明天（31日）早上9時半同樣在新伊館有羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範，同一時段於維多利亞公園游泳池亦有跳水及游泳運動項目示範，以上活動門票早已售罄，市民可透過當局安排的直播欣賞。