港超聯　冠忠南區主場擺陣挑戰理文

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）舉行另外兩場首周賽事，冠忠南區假香港仔運動場，惡鬥上季聯賽不敗封王的理文；均業北區則會在北區運動場出擊，硬撼今季大換血的傑志。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

冠忠南區去季聯賽兩循環，皆以1球不敵「黃黑軍團」，主教練楊正光坦言對方增兵後，實力有增無減，透露會調整戰術應戰：「上季我哋喺防守方面做得唔理想，今季理文加咗幾個當打嘅外援之後，攻力強咗好多，所以呢場我哋開頭會踢得保守少少，之後再諗進攻，希望畀到驚喜球迷。」「光Sir」續指宋柱浩及亞哥斯達等新兵「絕對幫到手」，令球隊攻守更平衡，盼成績較去季有改善。

中場主力佐佐木周亦承認，新球季首仗就大戰理文，定必面臨重大挑戰，但他仍鼓勵隊友團結一致，跟對手奮戰到底：「理文有幾勁已經唔使多講，雖然我哋今場被睇低一線，但都唔會怕咗佢哋，每球都會搏到盡，起碼畀球迷睇到大家嘅鬥志，只要踢出水準，就一定有機會偷到雞！」

理文上季以不敗姿態封王，主教練曾昭達對新球季非常期待，盼新球季首場聯賽就可以交出水準：「球隊喺南韓集訓期間，大家嘅默契已經愈嚟愈純熟，又透過練習賽提升狀態，備戰進展良好，喺聯賽預咗要踢得主動啲，希望球員可以放膽進攻。」另外，「達Sir」透露除杜度及翁煦濤仍在養傷，其餘球員皆可以候命。

談到今場對手，隊長顏樂楓表示南區主場威力強大，惡戰難免：「過往無論邊隊作客香港仔都唔易踢，上季我哋作客贏到佢哋，今場都會盡全力攞足3分，喺球迷面前踢爭氣波。」顏樂楓大讚隊中新援皆十分高質，並迅速融入球隊，有信心今季能取得佳績。

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 5.恩奴 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 10.亞哥斯達

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 17.李小恆

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：19.金旻奎 27.馬天尼斯 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 10.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙