港超聯　均業北區鬥傑志預咗受考驗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）舉行另外兩場首周賽事，冠忠南區假香港仔運動場，惡鬥上季聯賽不敗封王的理文；均業北區則會在北區運動場出擊，硬撼今季大換血的傑志。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

均業北區首場即硬撼勁旅傑志，惟主教練鮑家耀稱受球員傷停影響，是役未能「夫添」，在排陣上需要更花心機：「前幾場友賽有幾個球員受傷，另外有有兩位主力何振廷、龐焯熙要跨季停賽，所以都唔係好夠球員調動。」球隊上季曾在盃賽分組賽擊敗過傑志，惟對手已換上全新陣容，「鮑Sir」提醒眾將要小心應戰：「對方實力喺我哋之上，同埋留意到幾個新外援好有質素，我哋會以穩守為先，目標攞1分。」

至於隊長羅港威則坦言，始終多新外援加入，球隊仍要時間磨合，在早前友賽表現亦不算理想，今場面對實力在己隊之上的傑志，會以防守行先：「傑志今季年青咗，見佢哋友賽整體發揮唔錯，防守要做足啲，再等機會打反擊。」

今場為新季首場賽事，主教練卡度素指球隊上下充滿飢餓感，希望眾將今場能發揮出水準，踢出漂亮足球，力爭取得開門紅：「我相信今季聯賽競爭好激烈，理文、大埔、東方實力好強，所以季初更加唔可以失分，唔係會影響之後嘅信心。」同時，卡度素又確認早前赴西班牙皇家伊倫聯的中場趙聡悟已經歸隊，今場可以候命，惟另一南韓前鋒金信煜，因狀態未足會繼續缺陣。

「藍鳥」今季人腳變動大，中場陳俊樂笑言第一場即使面對任何一隊，亦會十分吃力，但有信心球隊可以獲勝：「雖然唔知北區踢法、外援實力，但我哋好早開始季前集訓，準備得好好，今場會嘗試踢得主動、進取啲。」提到今季目標，「樂仔」希望個人爭取更多入球，兼幫助球隊重奪聯賽冠軍。

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：16.張桂華

後衞：3.基拿美 5.費利皮爾 6.葉卓文

中場：35.柏度哥斯達 22.劉君正 8.肯迪 10.羅曉聰 3.波比

前鋒：7.舒拉普 9.羅港威

傑志

門將：25.泰利

後衞：12.裴栽釪 5.艾里奧 3.鐘樂安 77.費蘭度

中場：90.祖連奴 24.顏卓彬 16.陳俊樂

前鋒：10.馬查度 9.韋頓 7.明加索夫