港超聯　揭幕戰旗開得勝！東方輕取標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（30日）在旺角大球場上演揭幕戰，由東方迎戰標準流浪，吸引2,010名球迷入場。東方憑馬希偉、巴杜姆在上半場各建一功，最終以2比0輕取對手，新季首場順利旗開得勝！

東方今場精銳盡出，派出高素巴耶夫、巴科爾、巴杜姆、丹尼爾和馬高斯5名外援，同時新兵亞歷斯祖、林衍廷亦齊齊擔正。至於流浪方面，則起用6名新球員，包括巴拉克、菅沼駿哉、李泳豪、張廣然、雷仙奴、曉高，新任隊長的劉智樂負責在前線攻堅。

實力佔優的東方，開賽初段已積極搶攻，5分鐘成功先開記錄，馬希偉前場截得皮球後，禁區頂順勢燙射得手。流浪之後站穩陣腳，22分鐘林堂真罰球直射，被葉鴻輝接實。3分鐘後巴拉克推順遠射，可惜中楣。東方32分鐘再下一成，馬希偉交橫，巴杜姆勁抽破網，半場領先2比0。

易邊後落後的流浪嘗試反撲，49分鐘雷仙奴連過多關後起腳，但角度太正。流浪之後加強攻力，收起烏克蘭籍門將奧利斯，換入同屬外援的岡本玲仁，70分鐘兩位巴西同鄉合作，曉高回後，雷仙奴僅僅射斜。比賽尾段東方更出現黃金機會，巴科爾單刀未能推過門將陳冠燊，吳宇㬢加多腳又被「燊仔」回身撲出，最終東方維持以兩球擊敗流浪。