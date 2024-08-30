NBL季後賽　香港金牛保持氣勢挫長沙灣田勇

香港金牛今晚（31日）於全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽準決賽對長沙灣田勇，進行Game 1賽事。雖然因場地問題，金牛無奈要放棄主場優勢移師第三方中立場館閉門作賽，不過香港金牛未受影響，本仗由頭帶到尾以102：78獲勝，場數領先1：0。周日將回歸修頓主場出戰Game 2，力爭兩連勝。

香港金牛今場迅速入局，甫開賽就打出13：4攻勢。之後又憑高強度防守，多次在後場中斷對方進攻，打快攻得分，完第一節香港金牛以31：20領先。金牛愈打愈勇，在琼斯帶領下，第二節開賽就打出8：0攻勢。外援羅納德．馬奇今節亦相當搶鏡，進攻上內外開弓，單節得8分；防守上，表現落力衝搶籃板，帶領主隊一度將領先優勢擴至21分。雖然第二節尾段被長沙稍稍將分差收窄，但香港金牛依然以56：40領先。

換邊後，長沙灣田勇勝積極反撲，一度追近到63：55，僅落後8分。不過，香港金牛未有自亂陣腳，先憑卡爾頓搏到犯規射入兩記罰球，之後董健和琼斯連轟兩記三分，再加上琼斯的「2＋1」攻勢，回敬一段11：0攻勢，再次將分差拉開成雙位數，領先74：55。香港金牛完第三節贏81：62。香港金牛最終將勝利拿下，在全場未落後過下，以102：78擊敗長沙灣田勇勝。