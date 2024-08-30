艾殊利高爾：杜沙特擁最強入球把握力

今場對碰的阿仙奴和白禮頓是目前4支英超全勝隊中的其中兩隊，與利物浦和曼城一起全取6分並駕齊驅，因此不得不說白禮頓的表現令人喜出望外。

我們預計阿仙奴今季會再度名列前茅，考慮到上周作客對阿士東維拉的比賽是如此棘手，其表現也絕對值得大家的掌聲。在那場對比賽中，我們看到了一支與以往不同的阿仙奴。我們以往習慣了看到更冒進和流暢進攻的兵工廠，但未必為你帶來很多入球。然而在該場比賽中，我們看到了一支更有耐性的球隊，當機會來臨時，他們能作出致命一擊。我認為，這個現象對阿迪達的球隊來說是一個巨大的積極因素，皆因這往往是贏得冠軍的重要方程式。

後備落場的李安度杜沙特攻入第1球，而湯馬士柏迪亦罕有地入波。上周我談到利物浦的迪亞高祖達可能是除了艾寧夏蘭特之外，擁有最強入球把握力的球員之一，而杜沙特也絕對在競爭之列。當阿仙奴需要入球，他似乎往往在有限的機會下都能找到重要的入球，這點從上季開始已經略見一斑。阿迪達大多數讓他後備出場，以發揮其個人優勢，看起來今季也會出現類似的情況，儘管我確信他會想在倒戈老東家的比賽中，獲得正選上陣的機會。

在上季的兩次聯賽對碰中，阿仙奴成功雙殺白禮頓，當中入5球兼零失球，因此造訪酋長球場對白禮頓這支南部球隊來說絕非易事。

與阿仙奴一樣，白禮頓在作客對愛華頓和主場對曼聯的兩場硬仗中，取得了令人印象深刻的開局。「海鷗」今季在年僅31歲的新領隊靴斯拿帶領下表現如何，存在很大的不確定性，但球員似乎已經用行動來證明會大力支持其足球理念，我期待著今季能更多地欣賞白禮頓的足球。

今夏他們簽下了不少好球員，其中之一是斥巨資從列斯聯收購了魯達，以及從紐卡素簽下看起來潛力優厚的恩古巴明達。不過到目前為止，在進攻上產生正面影響的是一眾舊將，像三笘薰和祖奧柏度等已經在今季開齋，而韋碧克上周倒戈其老東家曼聯時也取得了入球。

在過去10場酋長球場的英超比賽中，阿仙奴贏了9場，所以我認為他們是這場比賽的熱門，但白禮頓將會令這場賽事變得相當精彩，我認為主隊最終有足夠實力全取3分。