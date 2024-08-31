V.Cares青年排球訓練計劃　一連兩日激戰Go Park舉行

V.Cares青年排球訓練計劃經過連月來的選拔、訓練、關懷社區活動及訓練營後，本周末終於來到壓軸的V.League聯賽最後競逐，今年比賽移師全新的西沙Go Park舉行，今日（周六）先上演四強戰及All-Star Game，而周日則舉行季軍戰及冠軍戰，拼發熱血青春排球火花，令人引頸以待！（東網體育facebook及睇體facebook於周日中午12時播放賽事直播）

由三菱電機香港全力贊助的V.Cares青年排球訓練計劃，自2022年推出以來，鼓勵年輕人熱情追夢兼且學習關心社會，透過連串活動包括義工工作，散播正能量。今年計劃繼續秉承推動年輕人成長奮發向上的理念，而四支球隊Victories、Dreamers、Fighters及Stormers的成員，分別代表來自不同區域的代表，亦已準備就緒，周六（31日）落場一展所長，盼打出最佳的個人水準及團隊精神，爭逐9月1日的決賽權，並為今夏暑假留下最難忘的回憶。

值得一提的是，大會今年花盡心思加入新元素，包括特意為四支球隊驚喜地搭建了一個球隊專屬Locker Room，並首度展示並派發了本年度V.League球隊球衣，一眾球員於拍攝當日顯得份外精神，希望她們在周末的賽事中打出彩虹，搏盡無悔。