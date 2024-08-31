激戰下反負無緣決賽　李卓耀賽後有感而發：多謝為我們加油

南韓羽毛球公開賽周六（31日）進行第五日比賽，繼昨日勇挫中國「世一」石宇奇後，港隊男單名將李卓耀再度出擊，對壘另一中國球手陸光祖。港將在先贏一局下，連失兩局、以局數1比2反負對手，以4強成績完成今站賽事。

世界排名第17位的李卓耀昨日以直落兩局淘汰「世一」石宇奇，是日準決賽對上世界排名第13、賽事7號種子的陸光祖，雙方過往有3次交手紀錄，港將取得其中兩場勝仗。李卓耀開賽延續氣勢，戰至5：5就未曾落後，並在領先16：13下一鼓作氣連取5分，以21：13輕鬆拔得頭籌。

第二局李卓耀繼續佔據主動權，初段憑大力後場扣殺壓制對手，以11：6領先優勢進入技術暫停。不過，陸光祖已「熱好身」，「撳掣」展開反擊，打出8：2攻勢追成14分平手，其後更反超17：15。港將收復失地未果，被對手以19：21扳平局數。

決勝局初段雙方互有領先，惟鬥至8：8後出現轉捩點，陸光祖趁港將體力下降，發起強攻令對方難以招架，一舉拉開9分差距。最終李卓耀以21：12再失一局，在逾一小時的激戰下以局數1比2反負。李卓耀在上站日本羽賽「一輪游」後，今站以4強佳績收尾，但無緣繼今年1月的印度公開賽後再闖決賽。

這名28歲港隊星將賽後在社交媒體撰文道：「真心多謝一啲真心去支持運動員嘅人，為我地加油。」他剖白内心坦言：「要閙嘅就閙，要讚嘅就讚。但無論如何，我都係想俾啲信心自己去相信自己可以贏，令自己有自信去抗衡人地對我嘅睇法，我好想真係睇唔清個環境，咁樣我應該會開心好多。」

港隊完成巴黎奧運後的日本和南韓兩站賽事，將全力備戰於9月10至15日舉行的香港公開羽毛球錦標賽，在主場球迷打氣加持下，迎戰強敵力爭佳績，亦將是何一鳴最後一次以主教練身份領軍出擊。