夏季轉會10大最貴交易 艾華利斯成為「標王」

歐洲5大聯賽夏季轉會市場關閉，根據西班牙《阿斯報》統計，阿根廷前鋒祖利安艾華利斯成為最貴「標王」，佢由曼城轉投馬德里體育會，轉會費達到7,500萬歐元。

至於熱刺豪花6,430萬歐元，收購般尼茅夫射手蘇蘭基，屬於今夏第2高價交易，曼聯用6,200萬歐元買里爾中堅蘭尼約羅排第3位。

值得一提，今夏10大最貴收購，曼聯成為唯一有2單買入嘅球會，真係落足重本。

夏季轉會10大最貴交易榜

1.祖利安艾華利斯 7,500萬歐元 曼城去馬體會

2.蘇蘭基 6,430萬歐元 般尼茅夫去熱刺

3.蘭尼約羅 6,200萬歐元 里爾去曼聯

4.柏度尼圖 6,000萬歐元 狼隊去車路士

5.穆沙戴亞比 6,000萬歐元 阿士東維拉去伊蒂哈德

6.祖奧尼維斯 5,992萬歐元 賓菲加去巴黎聖日耳門

7.阿馬度奧拿拿 5,935萬歐元 愛華頓去阿士東維拉

8.丹尼爾奧莫 5,500萬歐元 RB萊比錫去巴塞隆拿

9 文路爾烏加迪 5,500萬歐元 巴黎聖日耳門去曼聯

10.古普美拿斯 5,470萬歐元 阿特蘭大去祖雲達斯

註：1歐元兌8.63港元