美網　祖高域第3圈不敵28種子：奧運有影響

美國網球公開賽，男單衞冕球手祖高域第3圈不敵28號種子、澳洲的Alexei Popyrin，追平生涯美網最糟成績，無緣刷新生涯最多大滿貫冠軍紀錄。

力爭第25座大滿貫單打冠軍的塞爾維亞名將祖高域美網第3圈面對世界排名第28的澳洲球手Alexei Popyrin，落後兩盤4：6、4：6下，一度追回一盤6：2，惟再以4：6敗陣，繼西班牙艾卡華斯次圈止步後，再有爭標熱門出局。今場祖高域有多達14次雙發失誤，刷新了他在大滿貫的新高。

剛於巴黎奧運奪冠陣成「金滿貫」的祖高域自2017年起每年都贏得至少一座大滿貫，32強止步後無緣延續這個輝煌戰績，他坦承奧運後休息不足以致影響表現，「我打出了有史以來最差的網球，能進第3圈已算是成功。來到紐約時覺得體力還未恢復到，身體沒有什麼問題，只是感到精疲力盡，由第一場開始就這樣，一直找不到感覺。」

25歲的Alexei Popyrin不但首次戰勝祖高域，更生涯首闖大滿貫賽事16強，賽後他表示，「我已經進入第3圈大約15次，但一直無法進入第4圈，能夠擊敗史上最偉大球手晉級感覺難以置信，艱苦訓練得到回報。」