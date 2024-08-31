港超聯　尾段連入兩球　均業北區逼和傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）另一場賽事，則由均業北區在北區運動場，迎戰今季大換血的傑志。「藍鳥」今場一度領先兩球，但比賽尾段北區憑肯迪、舒拉普短時間內連入兩球，最終戲劇性逼和對手2比2。

均業北區今場由張桂華把關，基拿美、柏度哥斯達、簡嘉亨、古杜拉4名新兵悉數擔正。「藍鳥」正選則僅起用泰利、慈英、馬查度和巴登卡4名新球員，韋頓、林樂勤先列後備，鐘樂安、裴栽釪卻不在大軍名單。

開賽初段傑志攻勢相對入肉，10分鐘迪美路夫前場與隊友一次配合，快射僅柱邊出界。18分鐘北區後防遲遲未能解圍，迪美路夫狂抽又中柱。4分鐘後傑志終於先開記錄，明加索夫禁區內被門將張桂華撲跌，球證直指十二碼，迪美路夫主射破網。北區之後嘗試反撲，但黃偉國遠射不中目標，半場暫時落後1球。

易邊後傑志慘食詐胡，48分鐘陳俊樂接應角球頭槌頂入，但球證卻指有球員侵犯門將在先。北區隨即換入朱偉鈞、羅曉聰加強攻力，但70分鐘再度失守，祖連奴前場截得皮球後，長驅直進闖入禁區起腳得手，傑志領先2比0。不過北區未有放棄，85分鐘肯迪先為球隊追近比數，90分鐘舒拉普再近門撞入，最終北區逼和傑志2比2。