港超聯　理文反勝冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）重頭戲，冠忠南區坐鎮主場香港仔運動場，硬撼上季以不敗姿態在聯賽封王的理文。最終理文憑保連奴下半場補時階段建功，以2比1反勝冠忠南區，全取3分。

主隊派出伍瑋謙把關，宋柱浩及恩奴鎮守中路，基斯、佐佐木周聯同倒戈的亞哥斯達控制中場，支援史提芬彭利拿攻堅；「黃黑軍團」方面，安排夏馬特、馬天尼斯及金旻奎3名新球員擔正，另一名焦點新兵羅沙先列後備，艾華頓和保連奴負責數胡。

11分鐘，理文黃金機會，黃威右路推順後勁射，伍瑋謙撲到再中楣，保連奴欲衝前補射，但被南區球員解圍，3分鐘後保連奴接應艾華頓罰球，頭槌攻門中楣彈出。大難不死的南區，1分鐘後更憑新外援基哥利，禁區內轉身抽射為球隊先開紀錄。「黃黑軍團」幾乎於緊接的角球攻勢追平，夏馬特把握南區解圍不遠，嘗試起腳竟再度被門楣拒諸門外。25分鐘，理文終於追成平手，艾華頓右路爆落底線窄角度勁射成1比1，兩隊半場各一言和。

「黃黑軍團」易邊後繼續搶攻，51分鐘，保利臣回傳，艾華頓起腳高出。10分鐘後，金旻奎疑似禁區內剷跌佐佐木周，惟VAR覆核後，未有判罰12碼。其後理文換入羅沙加強攻力，之後保連奴和艾華頓連番起腳，惟同樣未能命中目標。74分鐘，馬天尼斯傳入禁區，保連奴一控一挑又告高出，滿以為兩隊握手言和之際，保連奴補時階段接應羅沙頭槌二傳，起腳省中史提芬彭利拿彈入成2比1完場，理文全取3分。

南區戰至下半場補時階段才告落敗，主教練楊正光對下半場未有發生太多停頓，但仍補時長達10分鐘感到不能接受：「我同後備裁判員反映，佢話要補番處理球員傷出嘅時間，但其實唔係搞太耐啫，所以我唔明點解要補10分鐘。」談到新外援基哥利為球隊先開紀錄，「光Sir」對他的演出「完全收貨」，稱讚對方為球隊帶來新元素。

至於理文今場驚險獲勝，會長李文恩賽後走到球場與主教練曾昭達交談，「達Sir」坦承「李生」對球隊演出有意見：「今場係『李生』（李文恩）第1次，現場睇到羅沙等新球員嘅表現，佢對個別球員擺位有少少意見，又覺得球隊對波唔夠快，導致失波，但下半場調整之後，大家都覺得滿意。」

「達Sir」續指球隊加入幾位新球員後，需時磨合，盼往後在「亞冠盃2」分組賽有更佳表現：「皇家馬德里早幾日都贏唔到拉斯彭馬斯，證明唔係將所有好球員擺埋一齊，就即刻贏波。現階段最緊要係了解球隊仲有咩不足，希望之後會踢得好啲。」