港超聯　大埔鬥九龍城合演地區打吡

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新季「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）上演首周最後一場賽事，由上季「二哥」大埔，坐鎮大埔運動場迎戰九龍城。「綠戰士」今季簽入多名新球員，實力更上一層樓，加上坐擁主場之利，今場一定全力搶攻，且看九龍城這支港超新丁，能否抵擋得住。（東網周日下午4次按次收費直播）

大埔去季聯賽成績出眾，新季勢要再接再厲，首場對手雖為新升班的九龍城，但主教練李志堅認為對手班底不俗，擁有多名前超聯兵，提醒球員切勿鬆懈：「休息咁耐返去正式比賽，心情、狀態都要調整，大家要小心集中啲，想有個好開始，同埋依場應該要贏到！」除此之外，「綠戰士」早前宣布簽入張志昊、楊學敏和徐朗，惟3人很大機會未能趕及註冊。

翼鋒伊高沙托尼繼2018/19球季後，再次穿起大埔球衣，他指與隊友默契日漸提升，對重返球隊的首場正式賽事感期待，惟相信今場絕不輕易：「九龍城係新升班，但實力唔差，陣中擁有多名外援。同埋今季隊數少咗，預期每隊實力差距會縮窄，每場波都非常困難。」

作為新升班球隊，九龍城主教練陳銘剛指今場面對勁旅大埔一定難踢，同時他又盼能在首戰，令球迷加深認識九龍城的戰術、風格：「同甲組賽事相比，超聯嘅競爭更加激烈，要善於把握機會入波。另外，希望可以展現出地區球隊嘅努力同拼搏精神，最重要係球員喺比賽中享受、全力以赴。」

隊長陳文輝則表示今場，對於首戰頂級聯賽的九龍城來說意義重大，他指球隊經過一段時間的充分備戰，期待今場能夠展現成果，將以爭分為目標：「知道大埔進攻力都幾強，不過大家喺季前友賽已經交過手，對佢哋防守方式同外援都有一定程度嘅了解，有信心今場踢出一個屬於九龍城嘅style。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 14.馬高斯山度士 33.加比爾 44.韋法頓

中場：4.馮冠鳴 16.陳肇鈞 6.羅振庭

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：20.嚴啟倬 97.泰華 3.韋利安 21.曾錦濤

中場：30.尼天奴 6.鄭進泓 5.迪高 9.陳文輝

前鋒：27.卡朗 10.林學曦