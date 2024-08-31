賴斯被罰騎呢紅牌　阿仙奴慘遭白禮頓逼和

周六晚(31日)英超早場，阿仙奴主場迎戰白禮頓。憑夏維斯建功半場領先嘅「兵工廠」，因迪格蘭賴斯「兩黃見紅」離場而改變戰局，最終被白禮頓祖奧柏度扳平1比1，連勝斷纜。

阿仙奴今場派出李安度杜沙特打左翼，新加盟嘅史達寧在看台觀戰，白禮頓老將占士米拿正選登場，但17分鐘就因傷被調離陣；38分鐘阿仙奴領先，布卡約沙卡背脊控球反而避過對方攔截，再妙傳畀空晒嘅夏維斯，該德國射手挑過出迎嘅華布根入網成1比0完半場。

下半場49分鐘出現爭議一幕，迪格蘭賴斯與祖爾韋特文爭持，迪格蘭賴斯阻止對方快開罰球將波輕輕踢走，祖爾韋特文連人帶波一齊踢，迪格蘭賴斯倒地，之後迪格蘭賴斯被判黃牌，由於佢早有黃牌在身，結果兩黃變一紅被逐出場。

阿仙奴不但餘下十人應戰，全隊都受呢次事件影響，戰至58分鐘被白禮頓撕破防線，恩胡巴文達單刀，大衞拉耶擋到對方埋門，但祖奧柏度補射就無力挽救，白禮頓扳平1比1。

阿仙奴尾段適應咗打少個，嘗試製造攻勢，夏維斯同布卡約沙卡都有攻門，但無功而還，最終1比1完場各得1分。