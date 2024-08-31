女子亞冠外　不敵巴姆卡頓　傑志無緣躋身正賽

正在不丹出戰「亞冠盃」外圍賽的傑志女足，周六（31日）於D組最後一場分組賽，面對伊朗球隊巴姆卡頓。「藍鳥」上、下半場各失一球，最終以兩球落敗，小組錄得1勝1負，只能屈居第2，未能晉級正賽，球隊將在周一（2日）返港。

「藍鳥」今場正選11人，與首場對皇家廷普學院一樣，梁蔚雅繼續把守最後一關，一對中堅由隊長鍾貝琪夥拍何悅寧，上場入球功臣傅昭文與何玫薇在中場掃蕩，入球重任落在黃嘉詩、張煒琪身上。

傑志女足首場以1球擊敗皇家廷普學院，但由於得球不及巴姆卡頓，今場一定要贏波才可晉級。球隊初段一直受壓，多虧門將梁蔚雅多次左飛右撲，才不致失守。傑志直至28分鐘才有攻門，後場交出一記直線，對方門將出迎時機不準，張煒琪回後，黃嘉詩順勢傳入禁區，後上的朱素君被力壓下，未能射中目標。

不過補時階段，巴姆卡頓中圈位置搏得罰球，梁蔚雅判斷失誤，皮球直入網窩，半場傑志落後1球。易邊後「藍鳥」換入鄺穎茵加強攻力，但65分鐘再失多球，後防遲遲未能解圍下，遭對方禁區內勁射得手。落後兩球的「藍鳥」，隨後再一口氣換入Mika Simons和蘇保雨，76分鐘劉蕊澄左路開出角球，傳昭文頭槌頂斜，最終以0比2不敵對手，於外圍賽止步。