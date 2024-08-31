艾殊利高爾：曼聯剋星沙拿領紅軍滅魔

儘管曼城近年壟斷了英超，而阿仙奴也重新崛起挑戰冠軍，不過，曼聯對利物浦的雙紅會仍然是英超最重要的對決。

對於雙方來說，在第3周便要合演雙紅會，時間上似乎有點早。「紅軍」利物浦顯然以較佳狀態迎接這場比賽，然而，曼聯在領隊坦哈格帶領下，過去3次英超鬥利物浦皆保持不敗，因此他們擁有主場之利下，也勢必抱著一定的信心進入這場比賽。

到目前為止，曼聯聯賽的開局並不順利，首戰取得了一場艱辛的勝利，但整體表現一般，上仗則在表現有改善下慘遭白禮頓絕殺。觀看了他們的頭兩場比賽後，我認為他們排出一個正式9號前鋒會比偽中鋒陣式好，皆因在有中鋒的情況下，其具威脅的兩翼球員能專注在邊線突破，正如我們看到上仗阿密特迪亞路攻入1球，而阿歷真度加拿祖也差點入波，可惜被吹罰越位在先。有鑒於利物浦今季到目前為止，陣型比較收窄在中路，我預計邊線位置會是曼聯可以突破他們的地方，因此會派一名正前鋒佔據中路位置，而其他球員則集中在兩翼造成破壞。

談到邊線的傷害性，利物浦的主力穆罕默德沙拿在頭兩場英超攻入兩球，過去13次對曼聯的亦一共攻入11球和交出3次助攻，所以他將是紅魔需要阻止的頭號敵人。

我們知道利物浦擁有出眾的個人球員，但作為一支踢整體戰的球隊，連同季前賽他們已經跨季11場比賽保持不敗，而且作客的戰績相當優異，在上季的作客比賽中可能得到的57分中得到了34分，並且合共只輸掉了3場比賽。撇除上季作客奧脫福的表現，利物浦近幾季在夢劇院取得了不錯的戰績，包括數場5比0的大勝。當然，我認為這個周末他們不會再次輕鬆大勝。

紅軍球員似乎已經接受了施洛的足球理念，將充滿信心地進入這場雙紅會，並在球場上以行動作出表現。相反，我不確定曼聯是否已經找到他們最佳的陣容配置或最佳11人，而在對像利物浦這樣的強隊，這可能會讓你付出代價，因此利物浦將能取勝。