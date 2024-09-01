夏蘭特連續兩場「戴帽」　曼城3比1贏韋斯咸

艾寧夏蘭特入波停不了！周日(1日)凌晨英超賽事，衞冕嘅曼城作客3比1擊敗韋斯咸，開季3連勝盡顯霸氣，挪威前鋒夏蘭特係「藍月亮」最大功臣，連續兩輪聯賽大演帽子戲法，亦係佢英超生涯第8次「戴帽」，領隊哥迪奧拿賽後大讚：「後衞就算揸住槍都阻唔到佢入波！」

曼城今場早段處於下風，不過11分鐘把握主隊一次失誤，夏蘭特接應貝拿度施華直線乖巧射入。韋斯咸8分鐘後靠魯賓戴亞斯擺烏龍追平，但曼城嘅把握力始終高質，30分鐘夏蘭特禁區內一控一射狂抽入網，呢位前鋒尾段再突破越位單刀射入，繼上輪對葉士域治後，再一次連中三元。

今次係夏蘭特喺英超第8次「戴帽」，更係首次作客比賽造出；英超史上只有7個球員試過「戴帽」8次或以上(見表)，當中僅夏蘭特同哈利卡尼曾經兩度「連續戴帽」。夏蘭特最犀利嘅係，佢只係用69場時間就創造紀錄，平均每踢9場就有一次帽子戲法，效率係史上第1。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「呢個世界冇任何中堅可以阻擋夏蘭特，就算揸住槍都唔得，佢實在太快、太有力量，冇可能阻止佢。」24歲嘅夏蘭特亦表示：「我有個悠長假期同季前熱身，依家叉足晒電感覺好好，已經準備好入更多入球！」

英超「戴帽」排行榜

阿古路●12次●275場

舒利亞●11次●441場

科拿●9次●379場

亨利●8次●258場

哈利卡尼●8次●320場

奧雲●8次●326場

艾寧夏蘭特●8次●69場