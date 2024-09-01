盧卡古做救世主　拿玻里補時入2球奇迹反勝

周日(1日)凌晨意甲出現戲劇性賽果，拿玻里主場出擊大部分時間落後之下，戰至補時，靠新加盟前鋒盧卡古入波扳平，加上中場森保安古沙建功，以2比1反勝帕爾馬，取得2連勝。首次為拿玻里披甲嘅盧卡古當選今場最佳球員，證明「恩師」干地斥資3,800萬鎊(約3.9億港元)收購佢係正確決定。

新升班嘅帕爾馬反客為主，開波初段積極搶攻，包括連環攻門，分別中楣及中柱唔入，戰至18分鐘，帕爾馬前鋒安格邦尼殺入禁區，遭拿玻里門將阿歷斯美列特撲跌，球證判罰12碼，安格邦尼親自操刀主射入網打開紀錄。

換邊之後，拿玻里主帥干地先後作出多個調動，包括換入2位前羅馬隊友史賓亞蘇拿、盧卡古，搶番唔少攻勢。踢到75分鐘，帕爾馬門將鈴木彩艷衝出禁區踢跌大衞拿尼斯，被球證出示第2張黃牌，兩黃變一紅被逐。

拿玻里踢多1人，圍攻帕爾馬，補時2分鐘，史賓亞蘇拿作出妙傳，盧卡古轉身勁射入網扳平1比1。4分鐘後，大衞拿尼斯右路傳中，森保安古沙頂入協助拿玻里反勝2比1。

賽後盧卡古當選今場最佳球員，呢位31歲比利時國腳剛於早前轉會窗關閉前由車路士加盟拿玻里，今仗後備上陣踢咗大約30分鐘就入波做功臣，可見教練干地的確擁有盧卡古嘅「說明書」。兩人曾經協助國際米蘭捧2020/21年度意甲冠軍，今季再次合作，可望率領拿玻里重回爭標行列。