巴黎奧運凱旋慶典　石偉雄未決定去向

「2024年巴黎奧運中國香港代表團凱旋慶典」周日（1日）假香港迪士尼樂園舉行，港隊奧運代表羽毛球「混雙孖寶」鄧俊文、謝影雪、體操「跳馬王子」石偉雄等出席巡遊。石偉雄談及退役問題，「退與不退都是重大決定，待醫療報告出爐後會公佈去向。」

香港運動員周日（1日）出席迪士尼樂園舉行的凱旋慶典，與市民近距離互動。第一次在樂園參加慶祝巡遊的楊雅婷表示，「好開心見到香港市民，有這麼多人為我們打氣，覺得好溫馨，我們在奧運有不少得着，希望在香港公開賽表現更上一層樓。」拍檔楊霈霖表示，「奧運在巴黎都感受到香港人的支持，希望之後有更多人關羽毛球。」

香港體操代表石偉雄大讚祝捷儀式歡迎運動回家，令他很開心。石偉雄早前放棄亞運全心備戰巴黎奧運，遺憾初賽止步，被問到未來計劃時，「石仔」表示，「目前都是休息養傷為主，奧運後我做了一些檢查，要看報告再想下一步。」「石仔」未如上屆奧運後作出「巴黎見」的承諾，傷患預計會是決定去留賽場的關鍵，「退或不退都是很重大的決定，所以暫時答不到你們，有報告之後我會再講。不過假如真的退下來，我肯定會得捨不得有關體操的所有，畢竟自己有3分1時間都花在體操上，流着體操的血。」他亦表示，即使退役後亦想回饋體操，有意做教練栽培下一代。

被問到政府對香港運動員支援問題，石偉雄表示，「其實支援已比小時候學體操時多，隨住年資、成績進步，各方面的支援更多。」以往「石仔」奧運後又要開始準備其他大賽，目前放假的他表示，「放假想去旅行，做一些自己想做的事，好好休息、放空自己。」