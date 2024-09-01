謝德謙：荷蘭主帥鬥法　利物浦睇高一線

曼聯主場大戰利物浦上演雙紅會對決，更加係兩名荷蘭主帥大鬥法，紅魔主帥坦哈格先後與紅軍主帥施洛交手4次，各自贏得2場，相信今次交手大有機會決一高下，分出勝負。

紅魔上場以1比2不敵白禮頓，雖然阿密特迪亞路一度追平，但係補時階段被對手無人看管下頂入，令一眾球迷大失所望。今場面對利物浦，相信主帥坦哈格必定落足柯打加強防守，否則面對紅軍一眾出色的中前場球員，必定付出代價。紅魔由巴黎聖日耳門簽下烏拉圭中場文路爾烏加迪，雖然可以加強球隊戰鬥力，但始終磨合需時，加上球隊進攻力仍然不足，今場坦哈格相信有排頭痕。

利物浦上場以2比0擊敗賓福特，進攻孖寶路易斯迪亞斯及穆罕默德沙拿先後取得入球，開季取得2連勝兼不失1球。主帥施洛仍然加強攻擊力，簽入費達歷高基艾沙，估計今場不會上陣，但前線三叉戟沙拿、迪亞高祖達及路易斯迪亞斯，今季已經開齋，今場面對紅魔，攻擊力仍然有一定保證，加上對手防線不穩，相信今場利物浦有機會全取3分。

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