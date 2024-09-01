港超聯　大埔鬥九龍城合演地區打吡

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）在大埔運動場上演「地區打吡」，由今夏羅致不少新球員的大埔，主場迎戰港超新丁九龍城。「綠戰士」派出回巢的伊高沙托尼擔正，聯同盧卡斯及馬卡雷拿攻堅，前法林明高青訓中場柏連尼負責派牌；至於九龍城，袁皓俊負責把關，韋利安鎮守中路，迪高及鄭進泓組成中場屏障，倒戈的卡朗擔正攻堅。

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

87 尼高拉斯

九龍城正選：

88 袁皓俊 ［GK］

2 余沛康

3 韋利安

5 迪高

6 鄭進泓

10 林學曦

21 曾錦濤 ［C］

23 何瀧浩

25 許嘉樂

27 卡朗

97 泰華

大埔後備：

1 戴廷匡 ［GK］

41 林志基［GK］

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

13 彭靖揚

15 杜國榆

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

77 比迪高

80 鍾偉強

九龍城後備：

63 李瀚灝 ［GK］

8 邵昀俊

9 陳文輝

13 許澤崴

16 趙少維

20 嚴啟倬

24 曾家進

26 馬阡皓

30 尼天奴

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

新季「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）上演首周最後一場賽事，由上季「二哥」大埔，坐鎮大埔運動場迎戰九龍城。「綠戰士」今季簽入多名新球員，實力更上一層樓，加上坐擁主場之利，今場一定全力搶攻，且看九龍城這支港超新丁，能否抵擋得住。（東網周日下午4時按次收費直播）

大埔去季聯賽成績出眾，新季勢要再接再厲，首場對手雖為新升班的九龍城，但主教練李志堅認為對手班底不俗，擁有多名前超聯兵，提醒球員切勿鬆懈：「休息咁耐返去正式比賽，心情、狀態都要調整，大家要小心集中啲，想有個好開始，同埋依場應該要贏到！」除此之外，「綠戰士」早前宣布簽入張志昊、楊學敏和徐朗，惟3人很大機會未能趕及註冊。

翼鋒伊高沙托尼繼2018/19球季後，再次穿起大埔球衣，他指與隊友默契日漸提升，對重返球隊的首場正式賽事感期待，惟相信今場絕不輕易：「九龍城係新升班，但實力唔差，陣中擁有多名外援。同埋今季隊數少咗，預期每隊實力差距會縮窄，每場波都非常困難。」

作為新升班球隊，九龍城主教練陳銘剛指今場面對勁旅大埔一定難踢，同時他又盼能在首戰，令球迷加深認識九龍城的戰術、風格：「同甲組賽事相比，超聯嘅競爭更加激烈，要善於把握機會入波。另外，希望可以展現出地區球隊嘅努力同拼搏精神，最重要係球員喺比賽中享受、全力以赴。」

隊長陳文輝則表示今場，對於首戰頂級聯賽的九龍城來說意義重大，他指球隊經過一段時間的充分備戰，期待今場能夠展現成果，將以爭分為目標：「知道大埔進攻力都幾強，不過大家喺季前友賽已經交過手，對佢哋防守方式同外援都有一定程度嘅了解，有信心今場踢出一個屬於九龍城嘅style。」