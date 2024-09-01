英超「雙紅會」　曼聯利物浦互片大晒冷

英超「雙紅會」曼聯主場迎戰利物浦，兩支傳統宿敵以往每次碰頭都開火鬥攻，「紅魔鬼」曼聯即使近年表現唔及對手，但畢竟喺奧脫福出擊，為咗面子，必然搶攻爭勝。「紅軍」利物浦由新帥施洛率領下，亦有出色發揮，無懼同對手駁火，3.5球大盤照捧。（Now 621及611周日晚11時直播）

曼聯今夏大事增兵後，整體表現不俗，雖然首輪聯賽主場僅小勝富咸1比0，但其實創造大量攻勢，新加盟前鋒約舒亞舒克斯已經取得入球。至於上仗1比2不敵白禮頓的確有啲欠運，比賽中曾出現2次入波被判越位，補時更遭對手絕殺。「紅魔鬼」進攻上甚具侵略性，只要鋒線球員今場稍為提升攻門把握力，主場出擊應該可以攻破利物浦大門。

不過，曼聯防線不穩問題始終冇明顯改善，中堅哈利馬古尼仍未完全擺脫傷患困擾，難免影響發揮。雖然可以派出新加盟中堅馬菲斯迪歷特上陣，但呢位荷蘭國腳需要時間融入球隊，遇上「紅軍」壓迫快攻踢法，難保不失。

利物浦已簽入意大利翼鋒費達歷高基艾沙，鋒線人腳更加強大，加上原有班底默契十足，開季2場聯賽同樣以2比0分別擊敗葉士域治及賓福特，前鋒穆罕默德沙拿2場都有波入，腳風極順。值得留意，呢位埃及國腳上季作客奧脫福，亦射入1球逼和曼聯2比2，今場可望再演入球騷。睇埋往績，近7次聯賽嘅「雙紅會」，有5次總入球開4球或以上，即使中位數開到3.5球，入球大一樣值追。

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