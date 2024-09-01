V.League聯賽冠軍誕生　優秀球員獲直飛日本交流機會

V.Cares青年排球訓練計劃迎來今季最終章，一眾參與計劃的熱血青少年排球女將，周日（1日）於西沙GO Park進行V.League聯賽最後競逐，在三局兩勝的季軍戰和冠軍戰揮灑汗水，為今年暑假劃上圓滿句號。此外，是日大會選出8名成績表現優異的球員，將前往日本與當地頂尖高中校隊交流切磋，鼓勵她們勇敢追夢。

上屆冠軍戰由Victories上演絕地反擊捧盃，今屆再度出擊爭衞冕，與Dreamers合演上屆決賽翻版，爭逐王者寶座。Victories由莫嘉慧、蔡雪盈、王欣瑋、劉泳詩、黃穎瀅和羅嘉琪擔任正選；Dreamers派出隊長江蔓晴、蘇穎欣、余皜欣、盧琬珈、吳睿君、江晴晴和洪靜儀應戰。

Dreamers一眾年輕女將展現衝冠決心，初段發動猛攻令對手措手不及，包括蘇穎欣殺出的兩記「ACE」全隊直轟12分、以13：3確立領先地位。Victories嘗試反撲，發球破壞二傳連取4分「止血」，惟仍未能招架對方攻勢，Dreamers以25：17先拔頭籌。

次局Victories未有言棄，球員慢熱開始進入狀態，開局以4：2領先。不過，Dreamers未予對手拋開分差機會，憑兩翼的主攻手、以及洪靜儀網前的活躍表現，反超12：11重奪領先優勢，其後眾將愈打愈順進一步擴大差距至19：14。Victories的劉泳詩和蔡雪盈，關鍵時刻挺身而出，狂追22：21扭轉局勢，惟發球和接發球失誤戰至24分平手。Victories在緊張時刻沉着應對，最終於 「刁時」以27：25再勝一局，以局數2：0成功「復仇」奪得今屆冠軍獎盃。

季軍戰方面，Stormers率先派出隊長彭鳳欣、洪巧盈、鄒敏浠、董衍鉦、郭穎滢和韓雅妃上陣，Fighters由隊長林穎涵、王藹然、邢雯、陳麗瑩、 凌焯嵐和楊漪潁擔正。

甫開賽， Stormers首發6人率先入局，接連攔網得分領先8：5。Fighters見勢叫停比賽作出調整，回場後見效反超12：10。Stormers，一度打出9：1攻勢，以25：17拿下首局。次局初段戰況緊湊，Stormers以10：9些微領先，其後由陣中主力打破僵局，包括隊長彭鳳欣連續發出3記「ACE」，將優勢擴大至16：9。Fighters奮力嘗試反撲未果，最終Stormers再贏25：17、以局數2：0勝出，奪得季軍席位。