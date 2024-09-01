港超聯　火力十足！大埔5比1挫九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（1日）在大埔運動場上演「地區打吡」，由今夏羅致不少新球員的大埔，主場迎戰港超新丁九龍城。最終「綠戰士」憑陳肇鈞梅開二度，伊高沙托尼、馬卡雷拿及李樂謙各入1球，以5比1勝出，全取3分。

「綠戰士」派出回巢的伊高沙托尼擔正，聯同盧卡斯及馬卡雷拿攻堅，前法林明高青訓中場柏連尼負責派牌；至於九龍城，袁皓俊負責把關，韋利安鎮守中路，迪高及鄭進泓組成中場屏障，倒戈的卡朗擔正攻堅。

10分鐘，伊高沙托尼開出角球，馬高斯山度士頂前，陳肇鈞未能接應。6分鐘後，伊高沙托尼左路主射罰球柱邊出界。其後馬卡雷拿疑似在禁區內被客隊球員撞跌，VAR覆核後決定判罰12碼，伊高沙托尼29分鐘操刀射成1比0。但九龍城僅花6分鐘就順利追平，迪高禁區外起腳射破謝家榮十指關，兼為球隊取得升上港超以來，首個入球。上半場補時階段，馬卡雷拿傳入中間，陳肇鈞混戰中頂入，大埔以2比1再度領先完半場。

「綠戰士」換邊後不足1分鐘就有斬獲，陳肇鈞傳入中間，助攻馬卡雷拿射成3比1。大埔之後得勢不饒人，陳肇鈞禁區內接應傳送，起腳省中對方球員中柱。68分鐘，尼高拉斯左路傳中，陳肇鈞門前迎頂破網，為球隊擴大比數。盧卡斯末段一度把皮球送入網窩，惟越位在先，入球無效，下半場補時階段，李樂謙接應李家豪傳中，為大埔埋齋，「綠戰士」贏5比1完場。