丹麥甜心闖美網16強　細威後第一人

美國網球公開賽，「丹麥甜心」禾絲妮雅琪女單32強直落6:3、6:2擊敗法國資格賽晉級者Jessika Ponchet，成為2020年S威廉絲後，她亦是公開賽時代首個34歲或以上女子球員闖進美網16強。

已為兩孩之母的禾絲妮雅琪休戰3年半後復出，現時世界排名第71位。禾琪在美網第3圈發揮理想，僅花1小時15分鐘以兩盤6:3、6:2力挫資格賽晉級的法國球手Jessika Ponchet，成為公開賽時代第8個34歲或以上打進美網16強球手。

「丹麥甜心」取大滿貫第129勝，超越姫維杜娃登上現役第2多，僅次於艾珊妮喜的163勝。賽後，禾絲妮雅琪表示，「感覺很好，身體狀況一直是我的生涯最大挑戰，現在手和腰都感覺良好。當你將身體推至極限，就有些地方需要微調。」

世界一姐施華德亦未受考驗，以直落6:4、6:2擊敗世界排名第27、俄羅斯的Anastasia Pavlyuchenkova，連續4年打進16強，下場將與另一俄羅斯球手、世界排名16的Liudmila Samsonova爭入8強。