施洛KO坦哈格　雙紅會利物浦大炒曼聯

周日晚(1日)英超雙紅會，曼聯主場迎戰利物浦。紅軍憑路易斯迪亞斯頭頂腳踢梅開二度，半場領先2球，下半場再由穆罕默德沙拿埋齋，作客3比0大勝紅魔鬼，施洛KO坦哈格，利物浦開季3連勝。

曼聯今場以約舒亞舒克斯踢正前鋒，阿歷真度加拿祖正選披甲，利物浦繼續由穆罕默德沙拿領軍，新加盟嘅費達歷高基艾沙在觀眾席。開賽7分鐘利物浦就送球入網，阿歷山大阿諾特走空位勁射破網，不過VAR顯示沙拿越位在先食詐胡，曼聯逃過一劫。

不過過得初一過唔到十五，35分鐘曼聯終於失守，卡斯米路中場交失波，賴恩格雲貝治引球到禁區頂送沙拿一程，沙拿右路落底傳中，遠柱蘇保斯拉爾同路易斯迪亞斯捕個靚位，結果路易斯迪亞斯頭槌頂成1比0。

42分鐘卡斯米路中路畀路易斯迪亞斯打荷包，沙拿右路接應再傳番中間，路易斯迪亞斯第一時間射近柱入網，利物浦贏到2比0完半場。

其實曼聯上半場試過馬沙拉維起腳，要艾利臣比加撲救，下半場初段亦有約舒亞舒克斯埋門，一樣過唔到艾利臣比加；56分鐘，今次輪到明奈中場失波，蘇保斯拉爾送個靚直線，沙拿接應勁射成3比0。

尾段利物浦踢到練波咁，反而曼聯努力爭取破蛋，約舒亞舒克斯有兩次機會，但都入唔到，最終曼聯淨吞3蛋，聯賽2連敗。