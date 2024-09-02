勒卡歷以「一停戰術」奪得F1意大利站冠軍

勒卡歷周日在F1意大利蒙扎站，採用了一停戰術，為法拉利車隊主場奪冠，迎來今季個人第二個分站冠軍，這也是他生涯第7個分站錦標；而最近表現來勢洶洶的麥拿侖雙雄比雅斯迪及諾里斯則分別獲得亞軍及季軍。

比賽在歐洲最古老賽道之一的蒙扎賽道上演，諾里斯生涯首次連續兩站排頭位出戰，與隊友比雅斯迪時隔12年後為麥拿侖再次在蒙扎站包攬頭兩位起步，法拉利的勒卡歷在4號彎已藉機超越諾里斯，而經過53圈的爭逐，當一眾車手要兩次入PIT(維修區)，勒卡歷就憑藉一停策略，以2.664秒的優勢率衝過絡終點，繼摩納哥站之後，今季第二次踏上最高頒獎台。

至於麥拿侖的比雅斯迪及諾里斯分列第2及第3名，另一位法拉利車手沙恩斯獲得第4，平治的咸美頓獲第5，而爭逐衞冕總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本則排第6。

經過今站後，韋斯塔本仍以303分在車手積分榜領先，但優勢已被次位的諾里斯（241分）縮短至落後62分，勒卡歷今站奪冠後累計積分217分，位列第3；而車隊積分榜上，紅牛以446分排名第1，比麥拿侖多8分。今季賽事餘下8站，年度車手總冠軍及車隊總冠軍之爭，將會鬥得激烈。下一站阿塞拜疆將於兩周後，9月15日上演。

此外，夏斯車隊的麥奴臣在今站因超車時發生碰撞，被FIA處罰2分，因此麥奴臣的超級駕駛執照在今年被罰滿了12分，因此下站阿塞拜疆比賽將被停賽，成為了F1史上首位因為超級駕駛執照積分被罰滿，而被禁賽的車手。